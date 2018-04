Relatos sobre almas que possibilitam viver melhor Para o jornalista e escritor americano Jonathon Keats, o destino é um acidente. Em The Book of the Unknown - Tales of The Thirty-Six, ele conta a história de 12 benfeitores, santos anônimos que tornam o mundo um lugar melhor para viver. Embora apareçam personagens como o mentiroso, o degenerado, o trapaceiro, a prostituta, o idiota, o assassino, etc., eles são pessoas à espera da conversão à virtude. Invariavelmente, o amanhã vai lhes apresentar uma situação que os transformará. Autor do romance The Pathology of Lies, Jonathan Keats reelabora o folclore judaico a partir de uma crença talmúdica de que existem 36 almas virtuosas, em qualquer tempo, que servem à humanidade e ao mundo terreno.