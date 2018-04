Relatos de um lugar que parecia ser conhecido Embora Outer Suburbia esteja mais próximo do que se imagina, o leitor se engana quando diz que o conhece. Este livro do premiado Shaun Tan conta a história de um estudante que está fazendo intercâmbio e que é literalmente de outro mundo. Em seu quarto, existe um acesso a um lugar onde estão a beleza perfeita e uma vizinhança que mantém jardins bem cuidados. O livro mostra detalhes do estranho e mágico cotidiano de um subúrbio tratado com distância pelos noticiários. É um choque para aqueles que se satisfazem com o pouco que sabem. O ilustrador australiano Shaun Tan é autor do best seller The Arrival, que ganhou o prêmio New York Times Best Illustrated Book of 2007.