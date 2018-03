Relações vigiadas

As vantagens e desvantagens da alta tecnologia e como ela interfere nas relações humanas são o foco de Bom Dia Frankenstein, próxima novela das 7 da Globo. A trama de Bosco Brasil, que terá supervisão de Aguinaldo Silva, tem como protagonista Frankenstein, um computador/robô que administra uma parafernália tecnológica de um prédio de última geração. Repleto de câmeras e censores que acionam diversos serviços, o prédio "inteligente"causará muita confusão e será também testemunha - por funcionar como o Big Brother, tendo tudo filmado - de boa parte da história. Antônio Fagundes e Carolina Dieckmann já estão confirmados no elenco. Fagundes será o proprietário do prédio futurista e pai de Carolina. Com estreia prevista para novembro, Bom Dia Frankenstein não terá gravações no exterior. Ambientada em São Paulo, a novela começa a ser gravada em agosto, no centro antigo da cidade. Aguinaldo Silva, que atualmente vive em Portugal, voltará para o Brasil em setembro para o lançamento de sua série, Cinquentinha, e já ficará para a estreia do novo folhetim das 7.