''''Relações de domínio são cômicas'''' Isabelle Huppert usa luvas vermelhas em A Comédia do Poder, seu sétimo filme com Claude Chabrol, que estréia hoje na cidade. Ela lutou quanto pôde para convencer o grande diretor a mudar o título. Isabelle gostaria que o filme se chamasse Les Gants Rouge, justamente As Luvas Vermelhas, porque via aí uma metáfora das relações de poder. A juíza usa luvas para não sujar suas mãos no affair em que está envolvida. A cor indica alguma coisa, que fica a cargo do espectador decidir qual é. Mas Chabrol insistiu em L''''Ivresse du Pouvoir, A Embriaguês do Poder. Foi em inglês, que a Embriaguês virou A Comédia do Poder. Veja trailer de A Comédia do Poder ''''É uma comédia'''', confirma Chabrol, que tem transformado a mesa de seus filmes - há sempre uma cena de refeição - numa espécie de teatro das relações sociais. Em Berlim, no ano passado, primeiro ele e depois a atriz tiveram encontros com o repórter do Caderno 2. As duas entrevistas seguem abaixo. CLAUDE CHABROL Um letreiro na abertura de A Comédia do Poder adverte o espectador de que o que ele vai ver é uma obra de ficção. Qualquer aproximação com a realidade é mera coincidência. Mas todo mundo sabe que o senhor se baseou num escândalo político-financeiro que teve muita repercussão na França... Sim, o affair Kõrcher. Mas é o objetivo. Quando a gente diz que é simples coincidência é, na verdade, porque tem tudo a ver com a realidade. Era, aliás, o desafio desde a confecção do roteiro. Queria que o filme tivesse tudo a ver com os eventos reais, mas ficasse abrigado sob o confortável manto da ficção. A embriaguês ou A Comédia do Poder? A juíza interpretada por Isabelle experimenta cada vez mais a embriaguês do poder. Na verdade, ela não tem poder nenhum, só o que lhe é outorgado, mas a sensação a consome cada vez mais e tem repercussão na sua vida privada. Era o que me interessava tratar - do conflito entre o público e o privado, o político e o psicológico, ou melhor dizendo, o comportamental. Mas é uma comédia do poder. As relações de poder são sempre cômicas quando se olha de fora. O que as pessoas fazem... seria cômico se não fosse, muitas vezes, trágico. É seu sétimo filme com Isabelle Huppert. E eu não poderia fazê-lo com outra atriz. Se não tivesse Isabelle comigo teria desistido do filme. Felizmente, ela é fiel e atende sempre ao meu chamado. Precisava dessa fragilidade forte que só ela consegue transmitir às personagens. E, depois, Isabelle representa com distanciamento. Há sempre uma ironia no seu trabalho, como se ela interpretasse e, ao mesmo tempo, comentasse a interpretação. O cinema francês não tem muita tradição de fazer filmes sobre escândalos político-financeiros... Tradição, não tem, mas temos alguns antecedentes. Yves Boisset fez vários filmes desse tipo nos anos 70. A idéia não era propriamente reatar com eles, mas de que maneira refletir o mundo atual. A essência de A Comédia do Poder consiste em mostrar que, no mundo globalizado, o poder é uma ilusão e que o privado sempre termina sacrificado por ele. É um filme de que gosto muito, realmente. Há uma idéia muito interessante de mise-en-scène. O senhor filma muito a entrada de serviço do tribunal, e filma sempre a escada de acesso do mesmo ângulo de baixo. Há no filme uma oposição entre o tribunal, como espaço público, e o apartamento, como privado. O tribunal é o espaço do poder, mas filmá-lo pelos fundos é uma idéia de questionar esse poder. A escada torna-se fundamental. É a idéia central de mise-en-scène. Filmar a escada dos fundos dá bem uma idéia de como o poder é ilusório. Como toda embriaguês, essa também tem sua ressaca. Quem perde o poder sabe disso. ISABELLE HUPPERT Trabalhar sete vezes com o mesmo diretor deve criar uma grande cumplicidade, não? Ainda mais se o diretor é Claude (Chabrol). Estamos trabalhando juntos há quase 30 anos e a sensação que tenho é a de sempre descobrir novidades trilhando um caminho conhecido. Claude tem grande confiança em mim. Discutimos o filme, a personagem antes da rodagem e depois ele me deixa solta. Faz pequenos ajustes. Em geral me pede ''''mais'''' ou ''''menos'''', mas não temos necessidade de grandes ensaios. O importante é definir o conceito da personagem. O resto vem tudo naturalmente. No caso de Jeanne, a juíza, qual era o conceito? Uma mulher que exerce o poder no universo masculino, mas é um poder que lhe é outorgado pelos homens. Curioso, não? Há pelo menos uma contradição aí. A idéia de Claude era justamente explorá-la. O poder que Jeanne exerce na sua vida pública a torna vulnerável na privada, cria problemas na relação com o marido. O filme baseia-se num affair real, mas há a advertência de que é pura ficção. Você se baseou na personagem real? Não. Vi-a na TV antes que Claude me chamasse para fazer A Comédia do Poder. Não fiz, como gostam de fazer os americanos, pesquisas para a personagem. Mas guardei alguns detalhes, as luvas, por exemplo. Acho que, de tudo o que usamos para compor a personagem, as luvas são o mais importante. Chabrol diz que você queria que o filme se chamasse Luvas Vermelhas... É verdade. O próprio Claude tem um filme antigo que se chama Lesd Mains Sales (As Mãos Sujas). Acho que seria interessante, mas ele me convenceu de que seria meio óbvio. Tudo o que quisemos evitar foi a obviedade. A comédia do poder é uma coisa muito sutil, mas a verdade é que o poder embriaga e corrompe. Chabrol diz que não teria conseguido fazer o filme sem a fragilidade forte que você imprime à personagem. É o que ele sempre diz. Que sou frágil, porque sou mulher, mas sou forte porque não temo encarar o universo masculino. Acho que a força, se existe, está no humor. E, depois, você deve conhecer o ditado - por trás de um grande homem há sempre uma grande mulher. Não somos tão frágeis assim. O segredo é não se intimidar com a força masculina. O que Chabrol pediria e que você não teria condições de fazer? Interpretar uma mulher obesa, quem sabe?I