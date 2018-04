Relação fora também ajuda atuação dentro do palco A diretora Regina Galdino garante que não se apoiou no fato de Jussara Freire e Marcos Caruso terem sido casados para convidá-los a formar o par central de As Pontes de Madison. "Claro que essa intimidade pode facilitar em alguns momentos, mas já venho trabalhando há alguns anos com Caruso e percebi que, apesar de acostumado à comédia, ele enfrentaria bem o desafio de encarar um drama. E Jussara sempre me impressionou pela versatilidade com que vai do humor para o diálogo sério." Jussara e Caruso foram casados durante 20 anos e há 15 vivem separados. "Ele ainda beija bem", confessa Jussara, num rasgo confessional. Juntos, dividiram a cena em 15 trabalhos, no cinema, televisão e teatro. "Criamos, de fato, uma cumplicidade, mesmo nos momentos mais absurdos", conta Caruso, lembrando-se de um dos primeiros encontros artísticos que tiveram, há mais de 30 anos: uma versão musical do romance O Guarani, de José de Alencar. As músicas eram dubladas pelos atores, que acompanhavam as canções reproduzidas por um gravador de rolo. Em uma determinada cena, porém, quando Caruso segurava Jussara nos braços, o aparelho começou a falhar, picotando a música. "Eu já estava irritada por representar uma índia americana, com tranças e saia", lembra a atriz. "Quando começou esse problema, eu simplesmente atingi meu limite (tinha o fato de também não termos ganho nada pelo trabalho) e abandonei o palco, dando tchauzinho para o Caruso, que ficou atônito." A atriz, porém, saiu pelo lado errado e, segundos depois, Marcos Caruso não segurou o riso quando observou Jussara sendo carregada no colo por outro ator, que a levou para a saída certa do palco. "Até hoje foi um dos nossos melhores momentos", diverte-se o ator.