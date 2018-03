Reich relata série de casos que envolvem neuroses O Caráter Impulsivo Wilhelm Reich Martins Fontes 124 págs., R$ 29,80 Segundo o psicanalista austríaco Wilhelm Reich (1897-1957), o amor, o trabalho e o conhecimento são as fontes da nossa vida. "Deveriam também governá-la." Reich iniciou a carreira com Sigmund Freud. É autor de Análise do Caráter, O Assassinato de Cristo, Escute, Zé-Ninguém!, A Função do Orgasmo e A Revolução Sexual. Traduzido por Maya Hantower, O Caráter Impulsivo - Um Estudo Psicanalítico da Patologia do Ego reúne casos, na maioria, de graves neuroses de caráter. Eles foram tratados por Reich na Clínica Psicanalítica de Viena. Além de falar do conceito de "caráter impulsivo", Reicha assinala os desenvolvimentos defeituosos na formação do caráter baseados em mecanismos psicossexuais.