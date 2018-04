Rei rejeita Casseta

Presença constante nos programas de destaque da Globo este ano, o Rei deixou de fora de sua festa de 50 anos de carreira súditos nobres da emissora: os cassetas. Após vários convites - um refeito este ano, aproveitando a participação do cantor em várias atrações da casa -, Roberto Carlos se recusou a participar do Casseta & Planeta, Urgente!. Roberto, por sinal, é uma das poucas personalidades que ainda não toparam o convite dos humoristas. Motivo: os cassetas não prometem se comportar com a majestade. "Existem regras, todo um protocolo a ser cumprido por um programa que vai receber o Roberto Carlos. E nós temos um protocolo dos cassetas, em que a base é não seguir protocolos", conta do diretor do Casseta & Planeta, José Lavigne. "A gente até já tentou tê-lo aqui, prometemos pegar leve, seguir as recomendações, mas o Rei acabou demorando para aceitar, e quando a gente viu, já tinha piada do Roberto de novo no ar", conta Lavigne, rindo. "Nós somos muito fãs do Roberto, mas não tomamos jeito." A próxima participação do Rei na Globo deve ser no Domingão do Faustão.