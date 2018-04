Regina Silveira mostra obras na Colômbia A Biblioteca Luis Ángel Arango de Bogotá, na Colômbia, inaugura hoje uma exposição de obras da artista plástica brasileira Regina Silveira. A mostra, intitulada Sombra Luminosa, fica em cartaz até o dia 29 de outubro e é supervisionada pelo curador José Rocha. Inclui trabalhos com técnicas como vinil adesivo sobre parede, gravuras, maquetes e projeções, assim como desenhos preparatórios. Regina Silveira estudou artes visuais na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e fez doutorado na Universidade de São Paulo. Já recebeu prêmios das fundações John Simon Guggenheim, Pollock-Krasner e Fullbright.