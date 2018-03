Regina Duarte lê texto francês na Caixa Cênica A atriz Regina Duarte participa hoje, às 19 h, da leitura dramática de Os Filhos de Eduardo, de Marc-Gilbert Sauvajon, peça que faz crítica bem-humorada à hipocrisia e aos falsos moralismos na dita ?boa? sociedade. Sob direção de Marco Antonio Braz, a leitura faz parte do projeto Caixa Cênica e comemora o Ano da França no Brasil. Há quatro anos, atores e atrizes vêm participando de leituras de textos pouco conhecidos, iniciativa da Caixa Cultural para aproximar teatro e espectadores, com curadoria de Maria Eugênia di Domenico. A Caixa Cultural fica na Praça da Sé, 111, tel. 3321-4400. Site www. caixa.gov.br/caixacultural. Grátis.