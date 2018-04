Reflexão sobre a vida no planeta por meio da arte contemporânea

Como parte da programação do Ano da França no Brasil o MAC Ibirapuera exibe Arte Frágil: Resistências, com obras de artistas brasileiros e franceses que promovem a reflexão entre a arte contemporânea e as questões ambientais. "O tema é o ponto-limite com outras áreas como a ciência", diz Lisbeth Rebollo Gonçalves, diretora do Museu de Arte Contemporânea da USP e curadora da mostra ao lado do francês Jacques Leenhardt. A exposição centra-se, como definem os curadores, em criações de "confronto da vida do planeta com a vida humana" e, a partir dessa ideia, as obras que se veem reunidas ora se valem de uma raiz mais poética ora de denúncia mais explícita. Na entrada da mostra estão duas referências históricas a esse campo, as esculturas feitas de troncos de árvores queimadas do polonês radicado no Brasil Frans Krajcberg e o resgate de criações com cipó da Mata Atlântica do extinto grupo brasileiro Etsedron, criado em 1969. Depois, seguem-se as obras - fotografias, instalações, esculturas, pinturas e vídeos - de brasileiros e franceses em diálogo. Destaque para a documentação do atual projeto do francês Jean-Paul Ganem de transformação da Favela Aldeinha, em São Paulo, em viveiro de plantas e flores. Serviço Arte Frágil, Resistências. MAC USP Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/n.º, portão 3, Pq. do Ibirapuera, 5573-9932. 10h/19h (fecha 2.ª). Grátis. Até 9/8