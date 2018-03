RedeTV! terá luta livre de polegares

No meio do pacote que a RedeTV! trouxe da MipCom, feira de produtos televisivos em Cannes, veio um formato escondidinho e bastante inusitado. Dallas e The Nanny podem perder o brilho para Thumb Wrestling. Traduzindo: briga de dedões. Sabe aquela brincadeira de criança que envolve uma disputa entre polegares? Pois então, esta é a nova aposta da emissora para 2009. O programa já é febre entre crianças e jovens em países como Estados Unidos e Espanha. Neste último, a atração estreou recentemente no Cartoon Network, tornando-se em pouco tempo um dos líderes de audiência no horário. Em cena, um ringue pequeno, juiz e "lutadores" devidamente caracterizados com máscaras e pinturas caricatas como as da turma do Telecatch. A disputa também tem direito a narrador, comentaristas "especializados" e fãs-clubes. Boa parte dos dedões lutadores tem sua personalidade inspirada em lutadores reais americanos. A rivalidade entre eles também segue o clima da luta livre. Entre os dedões inimigos estão a família dos Dexteras e a dos Sinistras. Trumb Wrestling já tem três temporadas gravadas. A RedeTV! acredita que o programa vai virar hit por aqui.