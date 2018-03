RedeTV! celebra o B

Tudo bem que a torcida do Vasco não seja numerosa como a do Corinthians, mas o clube carioca é a bola de aposta da vez na RedeTV! para as transmissões da Série B. Com a certeza de que "um grande sempre cai", a emissora fez festa esta semana para anunciar que o quinto ano consecutivo de transmissões da Série B do Brasileirão já lhe vale audiência de 10% entre o total de televisores ligados nos horários dos jogos (share). Vice-presidente da casa, Marcelo Carvalho faz as contas para provar que a sobra do Brasileirão, para a RedeTV!, é negócio melhor do que a própria Série A. "A Globo nos procurou há dois anos, com uma oferta até melhor do que a que foi oferecida à Band, para dividirmos a transmissão da Série A, mas eu teria de abrir mão do Superpop às quartas-feiras, quando o programa dá sua melhor audiência, não compensaria", justifica. A celebração da semana, no entanto, teve como estrelas as aquisições dos direitos de transmissão exclusivos em TV aberta da UEFA Europa League, a partir de setembro, e do Ultimate Fighting, que estreia amanhã, às 23h30, com promessa de tecnologia virtual para analisar as imagens das lutas.