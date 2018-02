Rede Telecine adquire títulos de sucesso A Rede Telecine adquiriu os direitos de exibição de alguns filmes indicados para o Globo de Ouro. Entre eles estão Desejo e Reparação, de John Wright, com Keira Knightley; Jogos do Poder, de Mike Nichols, com Tom Hanks; Juno, de Jason Reitman, com Jennifer Garner; O Gângster, de Ridley Scott, com Denzel Washington; Senhores do Crime, de David Cronenberg, com Naomi Watts; e Onde os Fracos Não Têm Vez, dos irmãos Coen, com Tommy Lee Jones e Javier Bardem. Bee Movie e Os Simpsons - O Filme completam o pacote.