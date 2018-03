Rede se arma contra a estreia de Gugu O SBT está armando um contra-ataque para a estreia de seu ex-funcionário na concorrência: Gugu, que entra no ar na Record no dia 30. A emissora resolveu mudar seus planos para domingo e mantém suspense: a grade de programação do dia 30 ainda não foi fechada. Bem em audiência no Domingo Legal, Celso Portiolli, que a princípio iria para o sábado, pode se manter aos domingos, abrindo a tarde na emissora. Há também a estreia de Eliana, que deve preceder o Programa Silvio Santos. Se isso acontecer, o SBT terá de tirar do domingo a sessão de filmes Oito e Meia no Cinema, que vai mal em audiência, mas é forte comercialmente. Uma opção é reduzir o tempo do programa de Eliana e do Domingo Legal, para comportar todas as atrações na grade. Outra dúvida é quem no SBT será o concorrente direto de Gugu no horário. O patrão não está disposto a encarar esse confronto. A emissora ainda prepara uma surpresa para o dia 30. Fontes do mercado garantem que a rede lançará na data uma megapromoção dando carros, casas e prêmios em dinheiro.