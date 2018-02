Recusa rótulos como ''precursor da bossa nova'' Johnny Alf foi criado sozinho pela mãe, depois que seu pai, cabo do Exército, morreu em 1932, três anos depois de Alfredo José da Silva nascer. Viúva, ela foi trabalhar em uma casa de família na Tijuca, no Rio. Geni Borges, amiga dos patrões de sua mãe, ensinou Johnny a tocar piano aos 9 anos. Aos 14, foi estudar inglês no Instituto Brasil Estados Unidos (Ibeu) e lá ganhou o apelido. Fundou clube para intercâmbio de música brasileira e americana com o pessoal do Ibeu, ao qual se associaram Dick Farney, João Donato, Tom Jobim etc. Mesmo sendo considerado precursor da bossa nova por muitos críticos (em 1953, com Céu e Mar e Rapaz de Bem), recusa qualquer rótulo. "A bossa nova estava dentro de cada um. "