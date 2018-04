Recuperadas obras roubadas de Picasso A polícia francesa recuperou as três obras do espanhol Pablo Picasso que haviam sido roubadas em fevereiro, em Paris, do apartamento de uma das netas do artista, Diana Widmaier-Picasso. As autoridades também prenderam os três supostos ladrões, cujas identidades não foram reveladas. Foram recuperados os quadros a óleo Maya à la Poupée (1938) e Portrait de Jacqueline (1961), assim como o desenho Marie-Thèrese à 21 ans, que têm valor estimado em 50 milhões (cerca de US$ 68 milhões). Em 1989, outra neta do artista, Marina Picasso, foi roubada - cerca de 15 quadros foram levados de seu casa, em Cannes, e recuperados pouco tempo depois.