Recorte realista de sua obra foge das análises óbvias

As últimas grandes exposições de Lasar Segall foram realizadas fora do País. Depois de Buenos Aires, México e Paris, chegou a vez de os brasileiros terem a oportunidade de conhecer mais de perto - e melhor - a obra do pintor por meio de uma ampla exposição que, segundo Denise Grinspum, diretora do Museu Lasar Segall, apresenta uma leitura instigante de sua obra, indo além do clássico recorte de uma retrospectiva. O título da mostra, Segall Realista, já indica que o caminho adotado pelo curador Tadeu Chiarelli difere da clássica valorização do caráter expressionista da obra do artista, que chegou a atuar com alguns dos grandes nomes da arte alemã das primeiras décadas deste século. A opção, pelo contrário, foi a de analisar sua obra a partir da fase pós-vanguarda, de busca de um caráter atemporal e mais clássico para a arte, que pauta não só a obra de Segall, mas é característica marcante do modernismo brasileiro, como explica o historiador, professor da USP e que integra a direção do Museu de Arte Moderna de São Paulo, na entrevista abaixo. Cinqüenta anos após a morte do Lasar Segall, é possível notar alguma mudança significativa na maneira de olhar para a sua obra? A História da Arte possui uma peculiaridade: seu objeto se dá sempre no presente, mesmo quando foi produzido há séculos. Nesse sentido, a obra de arte está sempre pronta a ser reavaliada, de acordo com as gerações que passam a envolver-se com questões impensáveis anteriormente. No caso da reflexão mais recente sobre a obra de Segall, a contribuição da estudiosa Clauda Valladão de Mattos - Lasar Segall. Expressionismo e Judaísmo, publicada em 2000 pela Perspectiva -, é a mais significativa. Estudando o período alemão do artista, a professora traz aspectos até então desprezados por outros. Qual é a linha condutora que você pretende abordar na exposição? Já faz alguns anos, venho refletindo sobre a produção de alguns artistas brasileiros da primeira metade do século passado, tendo como perspectiva a questão do abrandamento do ímpeto vanguardista desses artistas, ou mesmo a inexistência de tal ímpeto. Entendendo que o modernismo brasileiro, ou paulista, foi um modernismo que veio ''''depois'''' (depois das vanguardas), venho me interessando em pensar as obras de Portinari, Malfatti, Pennacchi e outros, dentro desse contexto. Me interessa muito pensar a obra de Segall a partir da recepção que teve quando vem para o Brasil, na primeira metade dos anos 1920. Sua produção daquele período é saudada por Mario de Andrade, por exemplo, como uma prova de que a arte de vanguarda havia sido um estágio passageiro da arte do início do século e que os grandes artistas estavam deixando aquelas singularidades ''''infantis'''' das vanguardas para produzirem uma obra inteligível a todo tipo de público. Esta é a deixa para enfatizar, na mostra, não propriamente o Segall ''''expressionista'''', tremendamente explorado em outras exposições, mas, pelo contrário, o Segall ''''realista'''', interessado no desenvolvimento de uma poética distanciada do circunstancial, do transitório e mesmo da expressão mais profunda do eu. Como lidar com a questão expressionista numa mostra que foge desse enfoque tradicional? É claro que a mostra terá um intróito expressionista (afinal, vai para cidades que não convivem com a produção exposta no Museu Lasar Segall, o que é um privilégio de São Paulo). Mas o forte da mostra será demonstrar como o artista se desloca de um expressionismo inicial, em busca de um tipo de realismo sintético, obediente às ''''leis do quadro'''' e não às imposições do experimentalismo ou outras demandas extra-artísticas. Sem dúvida, estarão contemplados os momentos da trajetória de Segall em que ele é compelido a se manifestar plasticamente frente à catástrofe da Guerra, por exemplo. No entanto, a tônica da mostra será afirmar um artista que, antes de qualquer outra coisa, esteve sempre preocupado com a disciplina e o rigor formal de suas obras. De que forma Segall representa um veículo de introdução, no País, de aspectos formais e temáticos da arte de vanguarda européia? Em outras palavras, essa divisão entre o Segall moderno europeu e o imigrante que procura cunhar uma arte voltada para questões brasileiras é um dos aspectos normalmente enfocados quando se discute sua obra. Como falei acima, meu interesse será demonstrar como Segall é visto no Brasil como uma ''''prova'''' de que a arte de vanguarda poderia ser vista como uma espécie de infantilismo elitista que não seria ''''oportuno'''' trazer para o Brasil, uma vez que aqui - sobretudo para Mario de Andrade - estaria sendo projetado um tipo de cultura e de arte nacional, pautada no enaltecimento do homem brasileiro. Para esse pensamento, qualquer produção que enfatizasse a exacerbação do eu em contraposição do coletivo, deveria ser combatida. Segall, por sua vez, como, aliás, muitos artistas internacionais, a partir sobretudo do início dos anos de 1920, de fato deixa o ímpeto expressionista inicial em rumo à constituição de uma visualidade reconhecível, atemporal, e tendendo ao clássico. Nesse sentido, ele, num primeiro momento, pode ser instrumentalizado pela crítica local, notadamente aquela andradiana. Mais tarde, como ele se mantém independente, sem se filiar a nacionalismos, Segall será descartado em prol de Portinari. Mas, de qualquer maneira, sua obra serve como prova de falência das vanguardas. Na exposição chamarei a atenção também para o fato de como Segall flerta, no final da vida, com a abstração. Creio que o dado mais interessante da mostra é ver esse artista - muitas vezes tão acriticamente endeusado - como um profissional que, ao buscar a autonomia de sua linguagem, não deixa de dialogar com o meio artístico, nacional e internacional, direta ou indiretamente.