Record tem duas cotas vendidas Além da Caixa Econômica Federal, a Record já acertou a venda de mais uma cota de patrocínio para o pacote olímpico que soma os Jogos de Vancouver, o Pan em Guadalajara e a Olimpíada de Londres. É empresa do ramo alimentício, cujo nome é mantido em sigilo por limitações contratuais com o Comitê Olímpico Internacional. E vai pagar quanto? R$ 37 milhões pelos três eventos. A Caixa já começa a aparecer nos intervalos do Jornal da Record da semana que vem, que exibirá série feita em Vancouver por Carlos Dornelles.