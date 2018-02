Record News x Net

Há menos de dez dias de sua estréia - marcada para o dia 27-, o Record News, novo canal de notícias da Record, pode ficar de fora da grade da Net. O canal, que ocupará a vaga da Rede Mulher em UHF (canal 42 em São Paulo) e no canal 20 da TVA, ainda não é certeza no canal 93 da Net Digital, espaço ocupado até então pela Rede Mulher. ''''Eles não são obrigados a exibir o Record News, mas eu, como assinante, deixaria a operadora caso não tivesse um canal com a importância do nosso'''', decreta o presidente da Record, Alexandre Raposo. Uma das alegações da Net (ligada às Organizações Globo) para não colocar a Record News no ar é que o contrato acertado entre as duas partes foi com a Rede Mulher. ''''O canal continua sendo da Rede Mulher, só locamos a programação'''', argumenta Raposo. ''''Mas, com certeza estaremos na TVA. E, mais importante: nas parabólicas. Somos o primeiro canal de notícias gratuito. A Net vai acabar querendo nosso produto. Estamos negociando ainda.'''' O Record News teve um investimento de US$ 7 milhões em infra-estrutura e promete ficar 24 horas no ar.