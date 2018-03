Record fabrica atores

A Record está construindo uma escola para formação de atores, assim como a Oficina de Atores da Globo. Segundo o diretor de dramaturgia da emissora, Hiran Silveira, o espaço já está idealizado e incluído na obra que prevê até 2010 a construção de dois novos estúdios no RecNov, no Rio. "O objetivo dessa escola é descobrir novos talentos e aproveitar os melhores para compor o time da casa, com contratos longos", afirma Silveira. "Para isso, vamos selecionar um grupo de participantes de todos os estados do Brasil". A turma deve começar com 30 ou 40 alunos e a expectativa é de que se contrate a maioria deles, assim que terminar o curso - que deve durar de um a dois anos. A grade curricular ainda não está montada, mas o projeto prevê aulas de interpretação, canto, dança, história da arte e fonoaudiologia. "Queremos abranger todas as matérias e dar uma formação ampla aos alunos", diz Silveira. A escola, ainda sem nome definido, será gratuita e deve dar uma ajuda de custo aos candidatos a ator. Além da escola de atores, existe também na Record um projeto de se construir uma oficina para autores.