Record contrata Hulk

A Record convocou forças sobrenaturais para vencer a Globo. Calma. Não é nenhuma novela espírita, muito menos a quarta temporada de Os Mutantes que vem por aí. A emissora acaba de fechar um contrato de quatro anos com a Marvel Animation para ter, com exclusividade no Brasil, os desenhos e os longas de animação dos heróis da marca. Entendem-se, por isso X- Men, Hulk, Homem de Ferro, Surfista Prateado, entre outros homens com cueca em cima da calça e superpoderes. O pacote, disputado também por Globo e SBT, traz, a princípio, três desenhos animados. A principal delas é Super Hero Squad, uma liga de super-heróis composta por Capitão América, Surfista Prateado, Hulk, Wolverine e Homem de Ferro. Com uma boa dose de humor, a animação é uma versão para crianças, com uma pegada mais leve. Black Panter ou o Pantera Negra, também terá uma animação com oito episódios, mais voltada para o público jovem. Outra novidade é Os Vingadores, história que apresenta novos heróis da Marvel. As novidades não têm data de estreia, mas devem ser encaixadas na programação de sábado da Record.