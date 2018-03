Record cobra Gugu

A Record tem pressa quando o assunto é Gugu. A emissora pressiona: aumentou sua oferta e promete mundos e fundos para o apresentador assinar a minuta de contrato - já em suas mãos - ainda esta semana. Além do salário de R$ 3 milhões mensais, a Record estaria disposta a pagar a multa contratual de Gugu com o SBT: R$ 15 milhões. A rede também lhe oferece mais espaço na programação - além do auditório dominical - e a garantia de horário nobre em seu canal internacional. O cast da casa e todo o jornalismo nacional da emissora também foram colocados à disposição da atração de Gugu. No SBT, a nova ofensiva foi encarada de forma desanimadora. No último domingo, Silvio Santos chegou a fazer uma contraproposta, mas nada comparado ao que a Record está oferecendo. O dono do SBT aposta no laço afetivo de Gugu com a rede para vencer a queda de braço. Mesmo assim, nomes como Pânico e Luciano Huck já aparecem como fortes candidatos à vaga do Domingo Legal. Otimista, a direção da Record acredita na vinda da nova estrela já no próximo mês, bem antes do fim de seu contrato com o SBT, que vence em março.