Record assedia Xuxa

A Globo apressou o seu time e partiu para cima de Xuxa para a renovação antecipada de seu contrato, que vence em dezembro. Apesar de o acordo contar com uma cláusula de renovação automática, as investidas da Record têm preocupado a rede dos Marinhos, e sim, Xuxa realmente está tentada a mudar de ares. Insatisfeita com o rumo que seu TV Xuxa tem tomado na Globo, a apresentadora estaria há meses reclamando do horário de sua atração e da perda de espaço para transmissões esportivas. Em sondagens recentes, a Record colocou a grade de seu final de semana à disposição da loira. Um dos maiores incentivadores da mudança seria Luciano Szafir, que integra o elenco da Record. A direção da Record acredita que Xuxa, lá, poderá dar uma guinada de público-alvo, assim como fez Eliana. A emissora de Edir Macedo teria feito nos últimos meses pelo menos três contatos com pessoas ligadas a Xuxa, e promete uma nova ofensiva na próxima semana. Na Globo, a ordem é renovar logo o contrato da apresentadora, aumentando sua duração, assim como foi feito com Fausto Silva .