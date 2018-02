Record acerta elenco de sua nova novela A Record está fechando os últimos nomes do elenco de sua próxima novela, Amor e Intrigas, de Gisele Joras. Entre os atores já certos na trama estão Mylla Christie, Léo Rosa, Vanessa Gerbelli, Francisca Queiroz, André Bankoff, Luciano Szafir, Ester Góes, Renata Dominguez, Adriana Garambone, Márcio Kieling, Denise Del Vecchio, Castrinho, Eliete Cigarini e Jonas Bloch. Com direção de Edson Spinello, Amor e Intrigas terá ainda a humorista Gorete Milagres no elenco, e estréia em novembro, no lugar de Luz do Sol.