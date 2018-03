Reconhecimento básico

Data estelar: Vênus começa a retrogradar, Marte e Netuno estão em conjunção; a Lua cresce no signo de Câncer. Enquanto isso, aqui na Terra é importante que nossa humanidade reconheça sua ignorância e as terríveis consequências de fingir que está no controle de tudo que acontece, porém ainda mais importante é reconhecer que o caminho da superação é praticável, muito mais simples do que parece, mas que requer uma dose enorme de boa vontade, de firmeza e de persistência na correção. Superar o magnetismo que nos atrai para dentro do fingimento é o desafio, mudando o polo de atração para outro mundo, além deste que nos confina num aspecto bem menor do que merecemos. Fazer o melhor que pudermos com nossa básica ignorância é a atitude da boa vontade, já que, assim, deixaríamos de cobrar de nossos semelhantes o que nem sequer nós mesmos poderíamos realizar. ÁRIES 21-3 a 20-4 O que antes parecia lógico e perfeito, a partir de agora não o parecerá mais e tudo terá de ser reconsiderado. Isso provocará algumas demoras inesperadas, mas encare-as com flexibilidade e boa vontade, porque vêm por bem. TOURO 21-4 a 20-5 As facilidades são gostosas, as dificuldades são estressantes. Evidentemente, ninguém prefere as dificuldades. Porém, na prática, a alma humana só consegue evoluir e melhorar através da boa administração das dificuldades. GÊMEOS 21-5 a 20-6 Você achava que ia ser moleza coordenar as pessoas para todas agirem em conjunto, mas agora já deu para perceber que não é assim. Contudo, as perspectivas tumultuadas são o bom sinal de que tudo corre de acordo com os planos. CÂNCER 21-6 a 21-7 Rever os planos é importante, mesmo que seja para afirmá-los. Rever os planos é o tema da atualidade, especialmente de hoje. Por isso, aceite com naturalidade os eventuais contratempos que obriguem você a rever seus planos. LEÃO 22-7 a 22-8 Suas razões não são tão válidas como em outros tempos, porque tudo mudou, as pessoas com quem você se relaciona mudaram e, também, sua própria alma não é mais aquela, de outros tempos. Aproveite, complete sua renovação agora. VIRGEM 23-8 a 22-9 Bons relacionamentos são perdidos a todo momento por causa de diferenças ligadas a assuntos materiais. Para você, um panorama desses não aconteceria pela primeira vez, mas pelo menos esta poderia ser a última, não lhe parece? LIBRA 23-9 a 22-10 As mudanças de rumo sinalizam os detalhes que as conversas entusiastas não levaram em conta. Esta parte do caminho não é a mais agradável de todas, porém é muito importante, porque faz os ajustes necessários à realização. ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 Todas as dificuldades que aparecerem serão resultado direto da falta de um ideal maior, ou da fraca vontade de assumir que esse ideal seja mesmo maior do que meramente ganhar mais dinheiro. Dinheiro é bom, ideal é maior e melhor. SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 Quando você se decepcionar com os resultados materiais, ou quando a perspectiva desses começarem a diminuir, supere o mais rapidamente possível o enfado que isso causar, percebendo que assim você valorizará tudo com mais tino. CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 Reconsidere tudo, é necessário revitalizar os ideais que guiaram seus passos até aqui e agora. Pode ser que este momento de reconsideração não tenha estado em seus planos, mas é importante conceder um bom tempo a ele. AQUÁRIO 21-1 a 19-2 Seduzir é, de muitas formas, mentir também. Seduzir é mentir porque como há segundas e terceiras intenções, todas as palavras e razões se dirigem a elas, não se reduzindo apenas aos elogios ou à beleza dos gestos. PEIXES 20-2 a 20-3 As inúmeras oportunidades que foram deixadas para trás, ao longo do caminho, reaparecem com força total. O problema, a partir de agora, não será a falta do que fazer, mas o que fazer, dentre tantas oportunidades disponíveis.