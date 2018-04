Receita do ''''Molho Tarantino'''': muito sangue e cultura pop Enquanto desfilava por Cannes em junho, onde exibiu seu indigesto (alguns o consideram magistral. Espere a estréia no Brasil para fazer se próprio julgamento) Death Proof, Quentin Tarantino mais parecia um adolescente. Bermudão no joelho, camiseta larga, boné, tênis nos pés. Para ele, a comparação com o universo teen não é ofensa nenhuma. Não seria ele o gênio da pulp fiction e não teria o talento para transformar ícones (alguns bem caídos) da cultura pop em verdadeiros mitos contemporâneos se não entendesse como pensa um fã adolescente. Aliás, ele não entende, pensa como um. Sem demérito, esse é um dos maiores trunfos de Tarantino. Enquanto Death Proof não chega por aqui, Kill Bill 2 (23h45, Telecine Pipoca) é lição de casa para todo fã do diretor. Continuação (não é seqüência, pois é o mesmo filme partido ao meio), Kill Bill 2 é diferente do primeiro. Quem gostou do primeiro idolatra o segundo. Há quem diga que a continuação da saga da Noiva, que quer se vingar se Bill e seu bando, que tentaram assiná-la no dia de seu casamento e grávida, é ainda melhor e mais denso que o primeiro. Fato ou não, o que importa é que Tarantino cumpre o que promete. O supra-sumo da cultura pop, regado a muito sangue.