Rebelde nunca mais

A Record desistiu de fazer por aqui a versão da novelinha teen Rebelde. Anunciada pela emissora como o primeiro fruto da parceira da rede com a Televisa, Rebelde perdeu a vez para Bela, a Feia, que estreia amanhã, e agora foi enterrada de vez. A adaptação do texto de Rebelde chegou a ser iniciada pela autora Margareth Boury antes mesmo de Bela. Com a troca, a emissora prometeu colocar a novela teen no ar na sequência. Para tanto, até um concurso nacional que escolheria parte do elenco foi criado e tinha previsão de estrear na emissora no segundo semestre deste ano. Tinha. A Record percebeu que o produto exige um planejamento mais elaborado, já que envolve a criação de um grupo musical que deveria se apresentar além das gravações da novela. A febre latina de Rebelde passou e, com ela, o entusiasmo da emissora pelo projeto. À procura de um novo texto da Televisa para suceder Bela, a Record busca agora um folhetim leve, com romance e boa dose de humor. É claro que isso depende do sucesso do primeiro fruto dessa parceria de 5 anos. Dramalhões famosos da Televisa, que Silvio Santos adora, foram descartados.