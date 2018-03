Reality vai arranjar marido O SBT abriu inscrições na web para os candidatos a marido do seu novo reality show, Só Falta Marido. As "noivas" já foram escolhidas e nenhuma delas passa perto do estilo modelo-atriz. São três mulheres solteiras, maduras e independentes: uma sambista da Vai-Vai de 48 anos que tem um filho, uma fazendeira de 39, separada há oito, e uma projetista de casamentos de 38, que só passa vontade. A produção promete pouca interferência. Só falta combinar com Silvio Santos. A estreia está prevista para o segundo semestre deste ano.