Reality dá emprego

O festival de reprises do Programa da Tarde, da Record, está perto do fim. Alvo de reclamações frequentes de artistas da casa, os repetecos da atrações darão lugar a pequenos reality shows, que preencherão boa parte da atração. O formato que inaugura a mudança no programa de Maria Cândida é O Contratado. Nele, cinco pessoas - pré-selecionadas por empresas de RH - disputam por semana uma vaga de trabalho em uma empresa. Comprado da Sony, o reality começa a ser adaptado esta semana e deve estrear em fevereiro. A ideia da emissora é emendar uma sequência de novos formatos no recheio do Programa da Tarde. Entre eles está o game show Compra ou Não Compra. O quiz é uma adaptação de Tentation, da Fremantle. Nele, donas de casa participam dizendo se topam ou não comprar por determinado preço o produto oferecido. Além das reclamações do casting da casa - que não gostava de ver seus programas e quadros reprisados no Programa da Tarde - a reformulação na atração vem na tentativa de recuperar a audiência do horário, estagnada na média de 4 pontos de ibope.