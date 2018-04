Raquel Zimmermann, a top brasileira da vez

Gucci by Gucci, Fendi, Louis Vuitton, Dior, Versace, Valentino, Chanel, Calvin Klein... São algumas das badaladas grifes para as quais a top gaúcha Raquel Zimmermann, de 24 anos, já emprestou seu belo rosto nos últimos anos. Acha pouco? Vamos a outras campanhas que ela estampou, o sonho de qualquer modelo com ambição de carreira internacional: Dolce & Gabbana, Yves Saint-Laurent, Christian Lacroix. No Brasil, La Zimmermann é exclusiva da Animale. Foi clicada pelo fotógrafo Henrique Gendre para a nova campanha da marca, que será lançada este mês, encarnando o physique du rôle de Thelma & Louise, filme de Ridley Scott. Mais do que a quantidade, a qualidade dos trabalhos de que participou a alçou ao topo do ranking da models.com, site tido como referência na listagem das tops mais importantes do mundo. De um ano para cá, saltou da quinta para segunda posição na lista. Só fica atrás da australiana Gemma Ward. Mas como ela é brasileira e não desiste nunca, não descarta, um dia, atingir o topo. ''''É importante para mim, acho que para qualquer modelo, porque o ranking é a referência do mundo das modelos'''', diz a bela. Da garotinha saída de Porto Alegre para fazer carreira em São Paulo até o atual status de top brasileira mais prestigiada no mundo fashion, lá se vão dez anos. Aos 14 anos, ela pegou um ônibus e saiu de sua cidade, porque diziam que ela levava jeito para ser modelo. Decidiu tentar a sorte e, quem sabe, se tornar uma nova Shirley Mallmann, a modelo da vez na época. Fez fotos para a revista teen Capricho e o primeiro trabalho internacional no Japão. ''''Mas o que eu considero o verdadeiro start da minha carreira foi quando fui fotografada por Steven Meisel para a Vogue Itália'''', lembra. ''''Depois da Vogue Itália, e da abertura do desfile e campanha da Prada, comecei a fazer trabalhos importantes.'''' No início, La Zimmermann teve seus padrinhos. Dois foram os principais: o fotógrafo Meisel e Miuccia Prada, a toda-poderosa da marca italiana que a colocou na abertura do desfile e na campanha da Prada. Sem mencionar o fotógrafo e estilista Karl Lagerfeld, com quem ela apareceu no encerramento do desfile da Chanel, em Paris. ''''Karl é muito especial para mim e hoje também o considero como um padrinho. Sempre que ele me convoca para algum trabalho, dou prioridade a ele.'''' Caiu também nas graças do cineasta David Lynch, que dirigiu o filme publicitário do perfume Gucci by Gucci, estrelado pela ela. ''''Foi incrível especialmente trabalhar com Lynch. Imagine detalhes arquitetônicos de um prédio em Paris, com quartos criados especialmente para a filmagem. E ele me explicou exatamente o tipo de emoção que queria que eu transmitisse para a câmera. Foi sensacional.'''' Atualmente, Raquel faz parte do casting de tops da agência TEN Models e mora, com o marido, o fotógrafo Ruy Sanchez Blanco, em Nova York. Dona de uma beleza clássica, acredita que seu diferencial está mais na atitude e na versatilidade do que propriamente na aparência. Digamos, então, que seja o conjunto da obra. ''''Acho que a força de vontade é o maior segredo de vencer. E sobreviver. Envolve a maneira como você trabalha, mais do que a beleza. Mais do que a disponibilidade, é a disposição da modelo.'''' Mas top também tem lá seus momentos de descanso. Poucos, mas tem. É quando ela gosta de tocar guitarra e pára para pensar no que quer da vida lá na frente: cursar faculdade de design gráfico ou história da arte e, por que não, fazer cinema. Como Gisele Bündchen já o fez. Falando em Gisele, Raquel, assim como parece acontecer com outras tops, refere-se à colega de maneira quase reverencial. ''''Gisele esteve, está e sempre estará em vigência porque ela é única. Como top model ou como celebridade.'''' Raquel levanta a bandeira da vida saudável, sem radicalismos. Acha que a anorexia é um problema que merece atenção, especialmente dos pais e agências. ''''Mas acho também que as próprias meninas devem se conscientizar que a profissão só funciona se forem saudáveis'''', ensina. ''''Modelo nasce com biotipo de modelo, e não é deixar de ter uma alimentação saudável ou cuidar de si mesma que vai transformá-la em uma top model. Se não for saudável, não vai conseguir trabalhar.''''