Rapper Kanye West vem para festival no País A participação do rapper e produtor americano Kanye West foi confirmada para a 6ª edição do TIM Festival no Rio e em São Paulo, na segunda quinzena de outubro. Kanye vai trazer ao País o show Glow in the Dark. Aos 31 anos, o produtor de Janet Jackson, Jay-Z e Alicia Keys acumula mais de 30 prêmios, incluindo dez Grammys obtidos com seus primeiros discos-solo - The College Dropout (2004), Later Registration (2005) e Graduation (2007). Em 2007, ele liderou as indicações para o maior prêmio da indústria fonográfica. Outros nomes confirmados para a edição de 2008 do festival são Gogol Bordello, MGMT, The National e Paul Weller.