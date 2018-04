Rainha Zezé Motta encontra o seu reino em Gramado

Saudada como princesa do Brasil num texto de Cacá Diegues, lido por José Wilker, Zezé Motta recebeu na terça à noite o Troféu Oscarito, com que o Festival de Gramado homenageia figuras fundamentais do cinema brasileiro. Zezé protagonizou a mais bela cerimônia do Troféu Oscarito de que se tem lembrança. No vídeo que o Canal Brasil fez para ela, Zezé disse que fica em estado de graça quando representa e quando canta. Como estava em estado de graça, feliz da vida, Zezé resolveu cantar, o que fez a capela, escolhendo O Poder da Criação, de João Nogueira e Paulo César Pinheiro, uma música que fala sobre o papel do artista e, mais do que isso, do papel que cada pessoa pode fazer na ordem das coisas, pois não estamos no mundo a passeio (embora muita gente se comporte como se assim fosse). Paulo Caldas, que mostrou logo em seguida Deserto Feliz - no qual Zezé tem um pequeno, mas importante, papel -, foi perfeito ao retificar Cacá Diegues. Disse que ela não é princesa, mas uma rainha. A sala veio abaixo. A homenagem a Zezé Motta seguiu-se a outra que Gramado prestou a Milton Gonçalves, num reconhecimento à importância do artista negro, no País. Zezé Motta reinou na terça à noite em Gramado, mas o festival também deu um salto de qualidade. À tarde, ocorreu a primeira sessão de curtas concorrentes aos Kikitos da categoria. Foram exibidos quatro. Dois foram particularmente interessantes - A Psicose de Valter, de Eduardo Kishimoto, e Perto de Qualquer Lugar, de Mariana Bastos, ambos de São Paulo. No dia em que o festival homenageava Zezé Motta, A Psicose de Valter de alguma forma veio colocar em discussão a diversidade étnica no Brasil. O diretor é de origem japonesa e Valter é um erudito negro que disserta sobre Kant, além de lidar com pornografia. Ousada, a estrutura narrativa do curta desenvolve um conceito de Eisenstein - a montagem vertical - para dissociar imagem e som, superpondo o diálogo de Valter com uma garota de programa à deambulação de um jovem (loiro) pelas imediações do Espaço Unibanco, na Rua Augusta. O jovem e Valter encontram-se num bar-sinuca em que a presença de jogadores e de uma bela negra que trabalha na limpeza permitem ao diretor novas pinceladas sobre a questão racial no País. Mariana Bastos fez seu curta no mesmo concurso da Cultura Inglesa de onde saiu o premiado Alguma Coisa assim, de Esmir Filho, do qual ela foi co-diretora (e do qual também utiliza a mesma atriz, Carolina Abras, muito parecida com Chloe Sevigny). O curta trata da primeira noite de uma mulher e não deixa de dialogar com o de Esmir Filho, embora a própria diretora prefira destacar as diferenças. Afinal, não quer ser vista como êmula do talentoso diretor. Está certa - o curta de Mariana possui qualidades próprias. De maneira geral, os curtas-metragistas não gostaram muito de terem saído da noite, ganhando sessão especial à tarde. Mas os espectadores agradecem, pois isso representa pelo menos uma hora e meia menos na quase sempre massacrante sessão dupla, mais as homenagens, da noite. Os curadores José Carlos Avellar e Sérgio Sanz basearam sua seleção na possibilidade de diálogo entre os cinemas brasileiro e latino, do qual o primeiro meio que tende a se distanciar pela barreira do idioma (mas não pelas condições de produção). Houve um interessante diálogo entre o longa argentino Nascido y Criado, de Pablo Trapero, e o brasileiro Deserto Feliz, de Paulo Caldas. O primeiro conta a história de um sujeito que sofre um acidente de carro. Convencido de que matou a família, ele se perde na imensidão austral de uma Argentina gelada. Vive à deriva, levado pelo barco do destino como a garota de Deserto Feliz, que, estuprada pelo padrasto, se torna prostituta e vai parar na Alemanha, levada por um gringo. Deserto Feliz é um caso curioso - possui alguns dos mais belos planos do cinema brasileiro recente. Paulo Caldas é mestre em colocar personagens no primeiro plano e armar cenas que se desenrolam ao fundo. Você admira a mestria, mesmo quando a estética cria problemas éticos - o estupro vira uma cena meio abstrata, mesmo que o som cause incômodo ao espectador. O barco leva Jéssica - perdida, como diz a canção que pontua o relato -, mas falta alguma coisa. A gente olha o filme, mas não sente. É difícil sentir alguma coisa por Jéssica. Entende-se mais o alemão que tenta motivá-la a fazer alguma coisa. A reação final dele é um pouco a do espectador, diante de Deserto Feliz. O repórter viajou a convite da organização do festival