Rainha da Espanha fala de assuntos polêmicos La Reina Muy Cerca Pilar Urbano Planeta 326 págs., R$ 114 Treze anos depois de lançar La Reina, Pilar Urbano voltou a La Zarzuela, palácio da família real espanhola. A rainha Sofía fala em primeira pessoa, mais uma vez - conta os acontecimento públicos e privados desde a sala de estar. Os assuntos despertam polêmica. Ela conversa sobre aborto, eutanásia, casamentos homossexuais, maçons, entre outros coisas. Relata detalhes do cotidiano do palácio, fala sobre o aprendizado da noiva do príncipe para ser princesa e confessa suas pequenas preferências, como escutar iPod, fazer sudoku, tomar banho bem quente, caminhar descalça, zapear descalça, etc. Nascida em Valência, em 1940, Pilar Urbano é jornalista, autora de, entre outros, Yo Investigué el 23-F.