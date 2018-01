'Rádio Estadão' recebe prêmio de cultura da APCA; veja a lista

Os jornalistas Emanuel Bomfim e Júlio Pacheco, da Rádio Estadão, receberam nesta terça, 17, o prêmio da Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA) na categoria cultura geral de rádio pelo programa Estadão Noite. “Durante a cerimônia, percebemos que várias das pessoas que receberam prêmios passaram pelo microfone da Rádio Estadão no último ano e acho que isso mostra que estamos no caminho certo”, disse Bomfim, no palco do Teatro Paulo Autran, no Sesc Pinheiros, zona oeste de São Paulo, sobre o programa diário, que estreou em 2013.

Com pocket show de Gaby Amarantos e Felipe Cordeiro numa interpretação de Como Nossos Pais (em homenagem aos 70 anos de Elis Regina), a associação entregou os troféus criados pelo artista plástico Francisco Brennand aos melhores de 2014 em 10 categorias, como arquitetura, artes visuais, cinema, dança, rádio, literatura, música popular, teatro, teatro infantil, televisão.

A APCA também reverenciou o escritor e quadrinista Mauricio de Sousa com o prêmio especial da crítica, homenagem anual da APCA. Criador da Turma da Mônica, em circulação desde 1959, Sousa lembrou com emoção o papel que as histórias tiveram na alfabetização de muitos brasileiros. “Sinto-me honrado com o reconhecimento dos críticos”, disse, já no palco.

A cerimônia ocorreu com tranquilidade e certa rapidez (a agilidade nos discursos era tema de piadas constantes). Alguns premiados usaram o breve tempo com humor e criatividade.

O artista gráfico José Roberto Aguillar, que recebeu o troféu na categoria obra gráfica, ao subir ao palco, suspirou com alívio: “Vencedor!”. Já a atriz Deborah Secco, premiada pela interpretação de uma soropositiva em Boa Sorte, além de lembrar da luta dos infectados no País, se disse feliz por voltar ao palco de uma premiação da APCA, após 20 anos. “Dei uma desviada no caminho, mas estou muito contente de estar aqui, novamente”, afirmou ela sobre a própria carreira.

O escritor Lira Neto, que levou o troféu de literatura, no segmento biografia/memória, pelo último volume da série Getúlio, disse ao público presente à cerimônia da 59.ª edição do prêmio da APCA, que o Brasil vive um estranho momento de “moralismos seletivos”, parecido com os de 1954.

LISTA COMPLETA DOS VENCEDORES

ARQUITETURA

Homenagem pelo conjunto da obra: Giancarlo Gasperini

Fronteiras da arquitetura: “Maneiras de expor: a arquitetura expositiva de Lina Bo Bardi”, curadoria de Giancarlo Latorraca/Museu da Casa Brasileira

Projeto urbano: Ponte Bayer - passarela móvel sobre o canal Guarapiranga, São Paulo - Loeb Capote Arquitetura e Urbanismo/ arquitetos Roberto Loeb e Luis Capote

Urbanidade: reurbanização de favela do Sapé - Base 3 Arquitetos/ arquitetos Catherine Otondo, Jorge Pessoa de Carvalho e Marina Grinover

Narrativas urbanas: Cristiano Mascaro

Difusão: documentário “Bernardes”, direção Gustavo Gama Rodrigues e Paulo de Barros

Revelação: Alojamentos estudantil na Ciudad del Saber, Panamá - SIC Arquitetura / arquitetos Eduardo Crafig, Juliana Garcias, Marcio Guarnieri, Fabio Kassai e Gabriela Gurgel

ARTES VISUAIS

Grande Prêmio da Crítica: Abraham Palatnik – A Reinvenção da Pintura - MAM

Exposição Internacional: Hans Hartung – Oficina do Gesto - CCBB

Exposição: Paulo Bruscky - MAM

Retrospectiva: Iberê Camargo – Um Trágico nos trópicos - CCBB

Fotografia:Luiz Braga – Retumbante Natureza Humanizada – Sesc Pinheiros

Obra Gráfica: José Roberto Aguillar – 50 Anos de Arte

Iniciativa Cultural: Cidade Matarazzo Made by.... Feito por brasileiros

CINEMA

Filme: Praia do Futuro, de Karim Aïnouz

Diretor: Paulo Sacramento, por Riocorrente

Roteiro: Fernando Coimbra, por O Lobo Atrás da Porta

Ator: Ghilherme Lobo, por Hoje Eu Não Quero Voltar Sozinho

Atriz: Deborah Secco, por Boa Sorte

Documentário: São Silvestre, de Lina Chamie

Fotografia: Jacob Solitrenick, por De Menor

DANÇA

Grande Prêmio da Crítica: Lia Rodrigues, por Pindorama e Exercício M

Pesquisa em Dança: Biomashup, de Cristian Duarte e Lote # 3

Projetos em Dança: Marcos Villas Bôas

Criação em Dança: Cena 11, por Monotonia de Aproximação e Fuga para 7 Corpos

Espetáculo: Tira Meu Fôlego, de Elisa Ohtake e elenco

Percurso em Dança: Vera Sala / Hideki Matsuda

Iniciativa em Dança: 7x7, projeto de Sheila Ribeiro

LITERATURA

Grande Prêmio da Crítica: João Adolfo Hansen e Marcello Moreira pelos cinco volumes “Gregório de Matos”; editora Autêntica

Romance: “O Irmão Alemão”, de Chico Buarque; editora Companhia das Letras

Ensaio/Crítica/Reportagem: “Música com Z”, de Zuza Homem de Mello; editora 34

Infanto-Juvenil: “A Incrível História do Dr. Augusto Ruschi”, de Paulo Tatit; editora Melhoramentos

Poesia: “Mesmo sem dinheiro comprei um esqueite novo”, de Paulo Scott; editora Companhia das Letras

Contos/Crônicas: “O homem-mulher”, de Sérgio Sant’Anna; editora Companhia das Letras

Tradução: Caetano Galindo, por “Graça infinita”, de David Foster Wallace; editora Companhia das Letras

Biografia/Memória: “Getúlio (1945 – 1954) – Da volta pela consagração popular ao suicídio”, de Lira Neto; editora Companhia das Letras

MÚSICA POPULAR

Grande Prêmio da Crítica: Nelson Motta

Grupo: Banda do Mar

Intérprete: Anelis Assumpção

Compositor: Marcelo Jeneci

Revelação: Ian Ramil (pelo álbum “Ian”)

Álbum: Encarnado, de Juçara Marçal

Show: Titãs - Nheengatu

Projeto Especial – Jazz na Fábrica – Sesc Pompeia

RÁDIO

Prêmio Especial do Juri: Milton Jung – Jornal da CBN 1ª edição

Internet: Plug Rádio USCS – Universidade Municipal de São Caetano do Sul (plugradiouscs.com.br)

Musical: Espaço Rap 2 – 105 FM

Humor: Plantão de Notícias – Rádio Globo AM

Variedades: No Mundo da Bola, 25 anos – Rádio Jovem Pan

Cultura Geral: Estadão Noite – Rádio Estadão

Destaque do Ano: Um Pouquinho de Brasil – Cultura FM

TEATRO

Grande Prêmio da Crítica: Laura Cardoso

Espetáculo: O Homem de La Mancha e Pessoas Perfeitas

Diretor: Marco Antonio Pâmio (Assim É (Se Lhe Parece))

Dramaturgia: Newton Moreno e Alessandro Toller (O Grande Circo Místico)

Ator: Cleto Bacci (O Homem de La Mancha)

Atriz: Laila Garin (Elis, a Musical)

Prêmio Especial: Prêmio MitSP (Mostra Internacional de Teatro de São Paulo)

TEATRO INFANTIL

Grande Prêmio da Crítica: Banda Mirim, pela trajetória de 10 anos (direção de Marcelo Romagnoli)

Melhor Espetáculo com Música para Crianças: Mania de Explicação, de Luana Piovani Produções Artísticas (direção de Gabriel Villela)

Melhor Espetáculo com Texto Adaptado para Crianças: As Bruxas da Escócia, do Grupo Vagalum Tum Tum (direção de Ângelo Brandini)

Melhor Espetáculo com Contação de Histórias: As Três Penas do Rabo do Grifo, da cia. Faz e Conta (Ana Luísa Lacombe)

Melhor Elenco de Peça: Cia Delas, por A Famosa Invasão dos Ursos na Sicília (atrizes Cecília Magalhães, Fernanda Castello Branco, Lilian Damasceno, Paula Weinfeld e Thaís Medeiros, com direção de Carla Candiotto)

Melhor Espetáculo com Interação de Mídias: O Sonho de Jerônimo, do grupo Fabulosa Companhia (direção de Eric Nowinski)

Personalidade do Ano no Teatro Para Crianças e Jovens: Luíza Jorge, pela criação, coordenação e produção do novo Prêmio São Paulo de Incentivo ao Teatro Infantil e Jovem

TELEVISÃO

Dramaturgia: Amores Roubados/TV Globo

Atriz: Cássia Kis Magro (Amores Roubados e O Rebu/TV Globo)

Ator: Irandhir Santos (Amores Roubados e Meu Pedacinho de Chão/TV Globo)

Direção: José Luiz Villamarim (Amores Roubados e O Rebu)

Programa de Variedades: O Infiltrado/History Channel

Programa de Humor: Tá no Ar/TV Globo

Programa Infantil: Quintal da Cultura/TV Cultura

Menção Honrosa: A Grande Família/TV Globo (pela trajetória e episódio final)