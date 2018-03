Rádio Eldorado promove show em shopping Amanhã, os clientes do Shopping Anália Franco (Av. Regente Feijó, 1.739, Tatuapé, tel. 4003-4133) e os ouvintes da Rádio Eldorado poderão cantar e dançar com dois grandes nomes da música popular brasileira. Seu Jorge e Paula Lima subirão ao palco para interpretar o melhor do samba brasileiro e da MPB, dentro do Projeto Grandes Encontros, às 12h30, na Praça de Eventos do Shopping, que possui capacidade para 3 mil pessoas. A entrada e o estacionamento são gratuitos. Os organizadores pedem que os participantes colaborem doando 1 Kg de alimento não perecível.