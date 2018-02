Racine é um convite para debater a linguagem Quando Roland Barthes se dispõe a falar sobre Racine, ele não busca estabelecer uma verdade sobre o dramaturgo e historiador francês. Falar de Jean Baptiste Racine (1939-1699) é um convite para participar da história, experimentando a linguagem. A estrutura dos textos de Sobre Racine deve à psicanálise e ao estruturalismo. Esses ensaios constituem uma reflexão sobre a crítica literária, quando Barthes (1915-1980) propõe à crítica universitária que revele a psicologia na qual se baseia. A Coleção Roland Barthes reúne importantes obras do semiólogo e filósofo francês, de reedições a publicações inéditas, como os Cursos do Collège de France. Ela é dirigida pela professora Leyla Perrone-Moisés. Sobre Racine Roland Barthes Tradução de Ivone C. Benedetti Martins Fontes, 224 págs., R$ 36