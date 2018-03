Quo Vadis? é programa de Semana Santa No começo dos anos 50, Hollywood perdia público para a TV, que se consolidava. O cinemão reagiu mostrando coisas impossíveis na telinha - novos formatos, épicos em grande escala. Quo Vadis?, às 16h30 no TCM, pertence a essa época. O filme de Mervyn LeRoy é um típico programa de Semana Santa. Baseia-se no romance de Henryk Sienkiewicz sobre tribuno que se apaixona por cristã e cai em desgraça com o imperador. O diretor LeRoy fez clássicos de gângsteres. Sua fase final foi catastrófica, mas Que Vadis? é divertido, graças à interpretação de Peter Ustinov como Nero e a cenas espetaculares (que Anthony Mann rodou). Robert Mitchum e Deborah Kerr são os protagonistas. A jovem Sophia Loren faz uma ponta.