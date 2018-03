Quiz estrelado

Políticos, escritores, jornalistas, esportistas e artistas serão alvos da nova atração de Roberto Justus no SBT. Não, o novo contratado de Silvio Santos não fará um quiz com simples mortais, como era o Show do Milhão do patrão. Em Cem Contra Um, formato comprado da holandesa Endemol, Justus vai sabatinar personalidades em geral. Em cada programa, uma celebridade enfrentará um grupo de pessoas distintas que têm em comum o conhecimento sobre um determinado assunto. Exemplo: o astronauta Marcos Pontes será convidado para enfrentar especialistas em astronomia. Entre as ideias da produção está a vontade de promover uma disputa entre crianças superdotadas, entre jogadores de futebol, de vôlei e entre especialistas de teledramaturgia. Cem Contra Um começa a ser gravado no dia 30 e deve estrear no dia 2 de setembro. O prêmio máximo ao vencedor do game é de R$ 1 milhão. Por contrato, Justus terá de fazer o programa por 18 semanas. No início de 2010, ele deve ganhar outro formato no SBT, nos mesmos moldes de O Aprendiz, da Record.