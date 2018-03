Quinta Feliz: Do ska à toada da rabeca Esta é uma daquelas quintas-feiras recheadas de shows de qualidade para todos os gostos. A começar pelos lendários do Skatalites, jamaicanos padrinhos de Bob Marley e Peter Tosh, que completam 45 anos de estrada e fazem show único hoje no Clash Club (seguem amanhã para o Rio; sábado em Brasília e domingo, em Porto Alegre). No Sesc Pinheiros, o cantor e compositor Fred Martins vai lançar o seu mais novo álbum, Guanabara, em que se destaca o diálogo do samba com a bossa. E no Sesc Ipiranga, dentro da programação de Ser Tão Cariri, o músico Di Freitas sobe ao palco ao lado da Orquestra de Rabecas do Sesc Juazeiro. Para rabequeiro nenhum botar defeito. Serviço Clash Club (500 lug.). R. Barra Funda, 969, 3661- 1500. 5.ª, 21h. R$ 40/ R$ 150 Sesc Pinheiros (100 lug.). R. Paes Leme, 195, 3095- 9400. 5.ª (4), 20 h. R$ 12 Sesc Ipiranga (80 lug.). R. Bom Pastor, 822, 3340- 2000. 5.ª e 6.ª, 21 h, R$ 16