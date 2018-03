Quino recebe homenagem da Argentina O cartunista argentino Quino, de 77 anos, receberá no domingo a primeira das 200 medalhas que o governo da Argentina entregará como marco do bicentenário da revolução de 25 de maio de 1810, que deu passo para a independência do país da Espanha. "Não sei o que desenhar. Estou muito desconcertado sobre como está o mundo", afirmou Quino, conhecido pela criação da personagem Mafalda. Ele ainda advertiu que o angustia "ver essa idolatria pelo bem-estar e pelo luxo". No ato de entrega da medalha também será inaugurada escultura de Mafalda em umbral do edifício do bairro de San Telmo, em Buenos Aires, onde Quino viveu.