Quino, o ''pai'' de Mafalda, anuncia sua (quase) aposentadoria... O cartunista argentino Quino anunciou que deixará de publicar seus desenhos "por um tempo". O criador da personagem Mafalda sustentou que o motivo é o de "evitar repetir" a si próprio. Em uma carta publicada na revista Viva, encarte do jornal Clarín, o cartunista explicou que o público não deve tomar o anúncio como "uma despedida", mas como "uma ausência temporária". Há poucos anos, Quino - afetado pelo que denominou de "crise criativa" - havia começado a publicar velhos desenhos seus, de forma alternada com novos cartuns. "Isso foi interessante, pois vi que aqueles desenhos - alguns publicados há muito tempo e outros nem há tanto tempo - apresentavam uma surpreendente atualidade. Era uma prova de que os problemas que hoje em dia nos afetam continuam repetindo-se, graças ao talento da sociedade em reciclar seus erros", disse. Segundo Quino, quando percebeu que estava começando a repetir a si próprio, há alguns anos, pensou em publicar desenhos antigos. "Achei que era certo tomar um tempo para encontrar alguma forma de renovar o enfoque de minhas ideias, ou, pelo menos, novas formas em minha linha gráfica. Lamentavelmente, até agora não soube encontrar a fórmula para tais mudanças." Quino sustentou que seria uma falta de respeito com os leitores continuar repetindo páginas já publicadas.