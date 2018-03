Questões de uma criança curiosa sobre o seu mundo B Is For Beer Tom Robbins Ecco 128 págs., R$ 51,70 Era uma vez um planeta onde os seus habitantes costumam consumir cerca de 36 bilhões de garrafas de cerveja por ano. É nesse universo que Gracie, menina inteligente, curiosa e sensível, divide espaço com uma mãe distraída, um pai indiferente e um tio inconformado. Anunciado como livro infantil para adultos, B Is For Beer é uma ficção satírica que investiga os limites da realidade e o poder de transformação das crianças a partir de uma pergunta aparentemente inofensiva: "Por que o seu pai gosta tanto de cerveja?" O autor ficou conhecido com o romance Even Cowgirls Get the Blues (1976), adaptado para o cinema por Gus Van Sant em 1993 e exibido no Brasil como Até as Vaqueiras Ficam Tristes.