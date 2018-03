''''Quero ir ao Brasil pelo resto da vida'''' Jack White está cheio de novidades. Por exemplo: vai ser pai de novo, o segundo filho de seu casamento com a modelo Karen Elson - que, por sinal, foi celebrado por um pajé no encontro das águas entre os rios Negro e Solimões, no Brasil, em 2004. E o cantor parou de fumar. Diz que se deu conta que estava comprometendo a voz com o vício - e só descobriu isso quando gravava com a diva country Loretta Lynn e ficou envergonhado por não conseguir mostrar a ela uma nota mais alta. Quem achava que seu supergrupo paralelo Raconteurs, que lançou um disco muito celebrado no ano passado, fosse apenas mais uma de suas excentricidades, se enganou: Jack diz que eles já têm um disco novo, e lançam no início do ano que vem. Além de Jack, a banda tem o cantor pop Brendan Benson (conterrâneo de Detroit) e Jack Lawrence e Patrick Keeler, a seção rítmica da banda Greenhornes (de Cincinnati, Ohio). Em Icky Thump, a faceta ''''engajada politicamente'''' de Jack White parece vir à tona em alguns momentos, mas ele diz que está longe de ser um animal político. ''''Não leio jornais todo dia, não vejo a CNN. Penso que é melhor me manter longe disso e deixar as pessoas que sabem mais sobre política falar a respeito.'''' O que significa Icky Thump. Há algumas controvérsias a respeito. É verdade que é o mesmo que Bloody Hell (Inferno Sangrento)? Sim. É uma exclamação inglesa. Eu só mudei o jeito de soletrar (de ecky para icky). É uma diferente metáfora de muitas coisas diferentes. Veio acidentalmente enquanto estávamos gravando e eu gostei. Seu novo disco soa um pouco escocês, espanhol, flamenco. Mas, às vezes, me lembra algo meio indiano, como aquelas experiências de George Harrison. É definitivamente um disco multicultural. Há recortes de um monte de sentimentos, de diferentes estilos, culturas. Em todos nossos álbuns nós procuramos esse mix, e esse não é exceção. Muitos críticos dizem que esse disco é sua obra-prima. Você concorda? É muito diferente para nós, especialmente no White Stripes, analisar isso, porque as pessoas vêem as coisas de muitos ângulos diferentes. Quero dizer, muitos críticos disseram que Get behind me Satan não era um bom disco, mas é o preferido de muitos músicos amigos meus. Muitos fãs preferem o segundo disco, outros gostam de Elephant por causa de Seven Nation Army. O significado de obra-prima muda para cada um deles. Nós apenas tentamos escolher as melhores músicas. Não dá para ficar olhando para trás o tempo todo. Você toca com os Raconteurs e com os White Stripes. Que especial necessidade você tem em ter duas bandas? Eu não planejei estar em duas bandas. O Raconteurs aconteceu por acidente. A música acontece. E está acontecendo de novo, estamos fazendo um novo disco, e deveremos lançar no começo do ano que vem. São duas bandas diferentes. Você pôs alguma crítica política em Icky Thump, a respeito dos imigrantes. É um manifesto político ou só uma canção? E mais do que somente uma canção. A idéia da canção é falar sobre essa eterna discussão na América, que não se esgota nunca, sobre quem é e quem não é de fora. Nós somos feitos com gente do mundo todo, e esse processo nunca se encerra. É uma discussão vazia, a América é multicultural, essa é sua força. Uso o personagem, nessa música, como u ma metáfora para falar de onde viemos. Você fará o papel de Elvis Presley no cinema, e o período em que será Elvis é 1957. Eu amo Elvis. Como músico e performer. Foi um dos grandes artistas do planeta. Fiquei orgulhoso de interpretá-lo. Mas foi uma cena toda improvisada, não sou exatamente um ator. Você tem de ser um grande fã para tornar esse tipo de coisa interessante e divertida. Foi o que fiz. Sua filha nasceu nove meses após seu casamento em Manaus. Podemos dizer que ela é um pouco brasileira, não? (Às gargalhadas.) Não sei exatamente quando aconteceu. Mas definitivamente tem a ver com o clima daquela viagem, com as águas do rio, com o casamento em Manaus. Tem planos de voltar ao Brasil? Nós temos de decidir ainda. Não temos muito tempo para turnês este ano, há um outro bebê a caminho. Mas Austrália, América do Sul e Japão estarão no nosso roteiro no próximo ano, certamente. Tive uma das melhores experiências da minha vida na América do Sul. Pelo resto da minha vida eu passarei pela América do Sul, No dia 17, você fez um concerto de um única nota no Canadá. Aquilo foi divertido, mas também estranho. Nós estávamos tocando em shows promocionais aquele dia no Canadá. Tocaríamos num barco, numa biblioteca e ônibus. Na última, havia cerca de 600 pessoas na platéia e era algo que não estava previsto, mas nós quisemos marcar o encerramento daquele evento de uma forma divertida. Foi isso. Coisas de Jack O TROMPETISTA - O músico mexicano que toca na canção Conquest, Regulo Aldama, foi encontrado por Jack White tocando num restaurante de Nashville. Aldama não falava inglês, e para levá-lo ao estúdio Jack teve de contratar um intérprete. ''''Ele foi simplesmente fantástico'''', diz White. O TÍTULO - O nome do novo disco dos White Stripes, Icky Thump, veio de uma exclamação da mulher de Jack, a modelo Karen Elson. Ela ensinou a ele o significado da expressão, originalmente ecky thump, que é usada como uma gíria antiga em sua região da Inglaterra. OS SIMPSONS - Jack White e sua performance no vídeo The Hardest Button to Button foram homenageados no desenho Os Simpsons. ''''Foi muito divertido gravar as vozes do desenho, depois de passar anos assistindo ao programa na TV'''', disse Jack, sobre a experiência. GAITA DE FOLES - Outro músico que Jack teve de garimpar em Nashville, onde foi gravado seu disco, foi um tocador de gaita de foles. Acabou encontrando um no sindicato dos músicos. ''''Ele tocava em uma banda marcial'''', contou o músico.