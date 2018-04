Quem Veio Depois De Jackson Jackson do Pandeiro atendia também pelo apelido "Rei do Ritmo" não apenas por tocar seu instrumento com competência, mas também por cantar ao mesmo tempo em que tocava, com pleno domínio da divisão dos compassos. Depois dele, já surgiram grandes pandeiristas, como Marcos Suzano, Celsinho do Pandeiro, Bira Presidente (Fundo de Quintal) e Oscar Bolão, mas nenhum que fosse também grande cantor e compositor.