Quem vai contrariar a história?

Data estelar: Marte ingressa no signo de Câncer, a Lua ainda cheia será também vazia das 11h às 12h18, quando ingressará em Touro. Enquanto isso, aqui na nave Terra os oprimidos de ontem são os opressores de hoje, que serão os derrocados de amanhã, para uma nova onda de brutalidade emergir com aparentes novas idéias. Todos, porém, cometem o mesmo erro, lutam contra o inimigo usando suas mesmas armas, iniciando dessa forma o inexorável destino de só conseguir derrotá-lo no momento em que se tiverem tornado exatamente igual a este. Quem terá presença de espírito e coragem suficiente para contrariar a avassaladora dialética da história? Aqui e agora se cozinha a fogo lento no coração humano a quebra dessa dialética, pois, de puro cansaço, nossa humanidade anda desistindo de repetir a mesma história, evocando a criatividade luminosa, que responde na suave, porém firme voz do silêncio. ÁRIES 21-3 a 20-4 Dê o primeiro passo, tome a iniciativa, pois este é o lugar garantido pelo céu a você aqui na Terra. Seu é o primeiro lugar, que é conquistado através de atitudes impulsivas, justamente as mais criticadas pelo resto do mundo. TOURO 21-4 a 20-5 Enquanto sua alma continuar desejando, e cultivando a perseverança necessária para realizar os desejos, o bom humor acompanhará seus passos, facilitando tudo para todos. A vida não é tão difícil quanto a pintam, são as pessoas que a dificultam. GÊMEOS 21-5 a 20-6 Você já deve ter ouvido o conselho que manda você amar tudo que você tem, já que não pode ter tudo que deseja. Pois é, este conselho é mais válido do que nunca, de modo que você não perca tempo gastando recursos em objetos inúteis. CÂNCER 21-6 a 21-7 A partir de agora, guie seus passos de acordo com a necessidade, a cada momento fazendo o que precisa ser feito, ainda que a natureza do acontecimento exija posturas duras e radicais. A necessidade é a verdadeira mãe do destino, sabia? LEÃO 22-7 a 22-8 O silêncio é belo, pois através deste se evitam as palavras inúteis e mal-intencionadas. O silêncio é belo porque permite que sua alma observe com mais clareza os acontecimentos em que se encontra envolvida atualmente. VIRGEM 23-8 a 22-9 Relacionamentos que em outros tempos eram inaceitáveis, agora aparecem como absolutamente necessários. Este é um sinal de evolução, porque as coisas mudam e, por isso também, seu conceito a respeito das pessoas precisa mudar. LIBRA 23-9 a 22-10 A paz de espírito relaxa e descansa, mas seu melhor uso não é esse. A paz de espírito deve servir para você se atrever a embarcar em alguma nova aventura, dado que sem esta a vida perderia o valor e o sabor também. ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 Pousar um olhar frio e distante sobre a realidade dos relacionamentos não é de grande ajuda, pelo contrário, atrapalha a visão das emoções envolvidas, aquelas que serviriam para você compreender melhor o que acontece. SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 O entusiasmo surge do fundo da alma, independentemente das circunstâncias, acontecendo, às vezes, de você sentir entusiasmo no meio de acontecimentos para lá de desanimadores. A vida não usa a mesma lógica que nossa humanidade. CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 As coincidências são mágicas, pois mesmo ameaçando toda a construção lógica que nossa humanidade faz da vida, elas provam que tudo é muito maior do que mesmo a imaginação conseguiria alcançar. Aceite as coincidências como orientadoras. AQUÁRIO 21-1 a 19-2 Evite depender de empregados, faça tudo que for necessário através de seu próprio esforço, pois esta é a atitude que promove a auto-confiança, uma das mais importantes virtudes que a alma humana deveria cultivar. PEIXES 20-2 a 20-3 O tempo é a matéria-prima que você tem para realizar os sonhos que fazem arder seu coração. Por que, então, desperdiçá-lo? Melhor abandonar quanto antes a tentação dos ressentimentos ou do tédio, dedicando-se a realizar.