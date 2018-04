Quem pensar bem... Data estelar: Mercúrio em oposição a Júpiter e Netuno; a Lua é quarto crescente no signo de Escorpião. Enquanto isso, aqui na Terra quem pensar bem, quem pensar conduzindo seus pensamentos na direção do bem comum, reconhecendo que seu bem-estar individual depende do bem-estar do maior número possível de pessoas, quem pensar assim será sábio, um ser humano que viverá em paz e baseado em princípios inamovíveis, mas não por isso rígidos. Tal ser humano personifica uma montanha poderosa que, mesmo açoitada pelo vento e tempestades continua aí, firme e forte, criador de seu mundo e não criatura do mesmo. Sábios são os humanos que domesticam suas mentes, liberando-as da inconstância que resulta de se ligarem aleatoriamente a objetivos sensórios e materialistas. Não se pode mais enriquecer pessoalmente em detrimento da miséria generalizada. ÁRIES 21-3 a 20-4 Desista de enfrentar de peito aberto seus inimigos e adversários, o silêncio será mais eficiente nesse sentido. Permita que o murmúrio e as fofocas circulem livremente, pois se extinguirão por si mesmas. TOURO 21-4 a 20-5 Nada pode repetir-se, nem mesmo a rotina, sempre haverá detalhes pequenos que sirvam à renovação constante que é a essência da Vida. Por isso, rejeite o tédio, porque esse é ilusão, um invento para mortificar-se. GÊMEOS 21-5 a 20-6 Nenhum ser humano passa pela existência terrena sem experimentar, pelo menos durante um instante, o ardor do coração, propiciador de todos os benefícios imagináveis. Sem esse ardor, nada mais tem Sentido. CÂNCER 21-6 a 21-7 Para defender-se você não precisa oferecer resistência. Experimente o seguinte: em vez de se opor sistematicamente às adversidades, observe-as com atenção, tentando decifrar o que elas querem dizer a você. LEÃO 22-7 a 22-8 Apreciar as novidades é algo espiritual, é a maneira de perceber que o Universo, apesar de ter bilhões de anos, nunca para de renascer e se reinventar. Isso está inscrito na intimidade de seus átomos e na órbita das galáxias. VIRGEM 23-8 a 22-9 Dizer o óbvio não é sinal de superficialidade, pois se as coisas não podem ser ditas, então tampouco poderão ser praticadas. Em muitos casos, o óbvio ululante precisa ser dito, para lembrar como são as coisas da vida. LIBRA 23-9 a 22-10 Nada deve ser considerado impossível, apenas em graus diversos de dificuldade e de tempo necessário para realizá-lo. A impossibilidade resulta do medo que, mascarado de prudência, provoca paralisia e retração. ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 A vitória completa sobre as adversidades só acontece a quem preserva a integridade de seus desejos e objetivos, a despeito de todas as dificuldades que ocorrem no caminho. Você deseja a vitória? Pense nisso! SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 Todos os sentimentos podem ser transformados, você não deve tratá-los como cláusulas pétreas do destino. Afinal, quem sente os sentimentos? Essa é uma pergunta básica que deve ser feita a todo momento, todos os dias. CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 Quando a ambição for enorme, assim mesmo terá de ser a responsabilidade assumida e o esforço constante para manter-se de prontidão, porque a oportunidade de avançar poderia acontecer a qualquer momento. AQUÁRIO 21-1 a 19-2 Sem argumento, sem justificativa, sem incerteza, só a vontade de aprimorar-se e de oferecer o melhor de seu coração ao mundo por meio de cada olhar, cada gesto e cada atitude fará de sua vida um farol que ilumina. PEIXES 20-2 a 20-3 A diversidade dos ingredientes com que você tem de lidar atualmente veio a enriquecer seu panorama. Por isso, além da complicação evidente de tudo, você precisa esforçar-se para enxergar a riqueza disponível.