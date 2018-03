Quem Foi Mozart Camargo Guarnieri nasceu em Tietê, interior de São Paulo, em 1.º de fevereiro de 1907. Mudou-se para São Paulo nos anos 20, onde estudou com Ernani Braga. Em 1928, conheceu Mário de Andrade e juntos iniciaram discussões sobre o nacionalismo musical brasileiro. Com cerca de 700 obras em catálogo, vem sendo resgatado desde sua morte, em 1993, com gravações por orquestras como a Osesp (que lançou a integral de suas sinfonias) e a publicação de biografias, como a de Marion Verhaalen (Edusp).