Quem está com a razão? Data estelar: Marte quadra Mercúrio; a Lua cresce Vazia a partir das 15h10, horário de Brasília. Enquanto isso, aqui na Terra as notícias são perturbadoras, mas nem por isso uma boa porção de nossa humanidade deixa de sentir júbilo e regozijo. Inesperada e surpreendentemente, a alegria de viver se encontra disponível para as almas heroicas que se atrevam a sintonizar suas mentes e corações nessas condições que revelam vida mais abundante. Ao passo que o mundo institucionalizado finge estar tudo bem, mas seus homens e mulheres de poder envelhecem prematuramente, outra corrente de acontecimentos torna-se mais importante e por ela muitas pessoas cometem a sagrada loucura de renovar-se. Apesar das notícias alarmante, há motivo de celebração. Quem, afinal, está com a razão? Os que enlouquecem e envelhecem ou os que celebram? ÁRIES 21-3 a 20-4 As coisas precisam ser claras para todas as partes envolvidas, só isso vai garantir que o processo em andamento corra da melhor forma possível. A clareza depende de se dizer a verdade, o que nem sempre é bem recebido pelas pessoas. TOURO 21-4 a 20-5 Há momentos em que parece que só agir impulsivamente seria a melhor solução, ou pelo menos a atitude que brindaria com alívio e satisfação. Porém, o que viria depois da impulsividade? Pensar nisso é o germe da sabedoria. GÊMEOS 21-5 a 20-6 Os desejos não nascem alimentados por razões e argumentos sensatos, eles simplesmente determinam um alvo que deverá ser satisfeito com a maior urgência possível. Os desejos são autoritários pela própria natureza. CÂNCER 21-6 a 21-7 A paciência não seria requerida se não houvesse uma urgência que diz para sua alma pisar no acelerador. Nos momentos em que você se convencer de que seria melhor fazer isso, respire fundo e pense tudo novamente. LEÃO 22-7 a 22-8 Difícil conter a palavra quando a realidade passa por cima da gente. Porém, perante as circunstâncias, melhor seria conter-se, porque de outra forma seria muito mais difícil ainda juntar os cacos do estrago produzido. VIRGEM 23-8 a 22-9 Quando a alma perde de vista os ideais é quando se envolve exageradamente na busca de recompensas materiais pelos seus esforços. Nada contra essas recompensas, mas sem ideais elevados tudo o mais perde o sentido. LIBRA 23-9 a 22-10 Suas dúvidas serão atropeladas pela necessidade urgente de se tomarem medidas. Ainda que o panorama seja estressante, mais estressante seria você continuar oscilando entre as opções disponíveis, não lhe parece? ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 A inquietação está no seu momento apoteótico, mas isso não significa que haja situações concretas para alimentá-la. O alimento é puramente subjetivo, os pensamentos se voltam contra eles mesmos e provocam ansiedade. SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 Todo mundo sabe da real necessidade de todas as pessoas estabelecerem laços de auxílio mútuo. Porém, na prática isso continua uma teoria, pois a todo momento as atitudes apontam no sentido contrário a isso. CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 Clima tenso nos relacionamentos dos quais sua alma depende para colocar as coisas em movimento. Clima tenso, porém, não por isso menos produtivo. Tudo dependerá da sabedoria com que se conduza a situação. AQUÁRIO 21-1 a 19-2 Certamente, este não seria o melhor momento para arvorar justificativas, isso conduziria sua alma para dentro de discussões estéreis. Se quiser dizer algo, faça-o tomando atitudes concretas que sirvam de exemplo. PEIXES 20-2 a 20-3 Curiosidade satisfeita nem sempre é motivo de alívio ou prazer. Em muitos casos, certas fantasias serão sempre infinitamente mais satisfatórias enquanto permanecerem no terreno subjetivo da fantasia mesmo.