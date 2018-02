Quem é melhor? Quem é pior?

Data estelar: O Sol em sextil com Urano e trígono com Saturno; a Lua se aproxima da fase Cheia transitando por Gêmeos. Enquanto isso, aqui na Terra, quando é criança, nossa humanidade aspira atingir o topo do mundo, porque é fascinada pelo poder dos adultos. Depois, quando adulta, nossa humanidade se maravilha com o poder das crianças, eternamente capazes de descobrir o esplendor em cada solitário instante, surpreendendo-se com a magia da realidade. Adulta ou criança, mulher e homem, judeus e palestinos, nossa humanidade é uma só, diferenciando-se apenas pelas peculiaridades de sua observação da realidade, esta sempre mágica, disposta a se deixar moldar pela criatividade, que é consciência. Quem é melhor? Quem enxergar o Todo. Quem é pior? Quem pretender impor a parte sobre o Todo. O resto é puro nhenhenhém e ignorância. ÁRIES 21-3 a 20-4 A boa vontade não é uma dádiva divina, é produto de uma escolha feita livremente no íntimo do coração. A boa vontade não depende de estados de ânimo, uma vez escolhida é ela que determina o ânimo. Então, vai escolher a boa vontade? TOURO 21-4 a 20-5 De fato, não há segurança nenhuma neste planeta. Levitamos no infinito protegidos apenas por uma fina camada de atmosfera. Por isso, buscar segurança excessiva não é condizente com a realidade. Promova o espírito de aventura! GÊMEOS 21-5 a 20-6 Ouvir com atenção é muito mais difícil do que falar coisa com coisa, o que já é bastante raro. Por isso mesmo é que as pessoas que sabem ouvir com atenção conseguem relacionar-se com mais frequência do que aquelas que só falam. CÂNCER 21-6 a 21-7 Continue oferecendo seu melhor a todo momento e em relação a todas as pessoas que fizerem parte do seu atual caminho. Continue dando seu melhor a despeito de, por enquanto, em troca disso receber muito pouco ou quase nada. LEÃO 22-7 a 22-8 O que parecia que ia ser um problema difícil de resolver acabou se mostrando mais fácil do que o imaginado. Eis uma boa oportunidade para compreender melhor a própria mente, capaz de criar facilidades e dificuldades por artes mágicas. VIRGEM 23-8 a 22-9 Mantenha o foco nos mais elevados propósitos que você conseguir imaginar, pois é disso que depende a força que terá nos próximos tempos, quando o mundo mergulhar num inimaginável estado de confusão e tumulto. LIBRA 23-9 a 22-10 Além dos problemas e adversidades, há várias situações, e relacionamentos inclusive, a respeito dos quais sua alma pode adotar uma postura infantil, não no sentido pejorativo, mas no criativo, o de brincar com leveza e graça. ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 Cedo ou tarde, todo mundo enfrenta as consequências de seus atos, os positivos e os negativos. Nada nem nenhum poder é superior a essa inexorável lei cósmica, aquela que você conhece como a de colher exatamente o que se semeia. SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 Controlar a própria vida não é algo que deveria ser objeto de discussão, como se fosse negativo exercer controle. As pessoas descontroladas são menos livres do que as controladas, porque perdem a cabeça perante qualquer situação. CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 Há pessoas que sugerem a possibilidade de ser mais fácil este ou aquele caminho. Enquanto isso, sua alma não enxerga nada disso, mas sente-se tentada a experimentar a mera possibilidade de pegar um atalho. O que fazer? AQUÁRIO 21-1 a 19-2 Toda atitude que promova maior beleza e graça deverá ser considerada de natureza espiritual. O espírito não é o que os dogmas religiosos propagam, porque a essência dele é a liberdade. Pessoas livres são pessoas espirituais. PEIXES 20-2 a 20-3 Quanto mais força e firmeza você manifestar, maiores e mais duras serão as pauladas recebidas. Acontece que a manifestação de firmeza soa como um convite a testá-la. Se quiser se proteger, manifeste vulnerabilidade.