Quem é ela? A arquiteta Lina Bo Bardi (1914-1992) é sempre citada como a criadora do prédio do Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand (Masp), mas sua carreira abrange criações em outras áreas como design, cenografia e ilustração. Nascida em Roma, Lina se casou em 1946 com o historiador Pietro Maria Bardi e se mudou definitivamente para o Brasil. Entre suas obras arquitetônicas se destacam ainda a Casa de Vidro, o Sesc Pompeia e o Teatro Oficina.